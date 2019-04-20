Налоговое изменение в Эстонии: почему одни получают больше льгот, чем другие?

К канцлеру юстиции Юлле Мадизе обратился родитель двух детей и попросил помощи, поскольку из-за выплачиваемой детям пенсии по потере кормильца он не может в полной мере использовать предусмотренную за детей возможность вычета не облагаемого налогом дохода.

Пенсия по потере кормильца учитывается в числе облагаемого налогом дохода и это в свою очередь уменьшает предусмотренные родителю налоговые льготы.

Канцлер права объясняет, что у родителя, который должен содержать минимум двух несовершеннолетних детей, начиная со второго ребенка есть право получить дополнительный не облагаемый налогом доход на сумму 1848 евро в год на каждого ребенка в возрасте до 17 лет.

Ребенок обратившегося к канцлеру юстиции родителя получает пенсию по потере кормильца в размере 144 евро в месяц, а в год получается 1728 евро. У родителя есть право со второго ребенка вычитать дополнительный не облагаемый налогом доход.

В данном случается из не облагаемого налогом дохода в 1848 евро вычитается 1728 евро пенсии по потере кормильца. Поэтому обратившийся к канцлеру родитель может из своего облагаемого налогом дохода вычесть только 120 евро в год. Если выплачиваемая на второго ребенка пенсия по потере кормильца будет в год 1848 евро или больше, у родитель не будет права вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход.

«До 2018 года получение пенсии по потере кормильца не влияло на право вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход. Это связано с тем, что в 2018 году исчез дополнительный не облагаемый налогом доход для пенсий, в том числе и для пенсий по потере кормильца. Это в свою очередь уменьшило предусмотренные для родителя налоговые льготы», - объясняет канцлер юстиции.

Канцлер юстиции: семьи, потерявшие одного родителя, не должны иметь меньшие налоговые льготы, чем семьи, где есть оба родителя

«Государство платит потерявшим родителя детям пособие по потере кормильца для того, чтобы помочь покрыть необходимые на содержание ребенка расходы. По своей сути пенсия по потере кормильца схожа с выплатой алиментов, отдельно живущего родителя. Пенсию по потере кормильца платит государство, поскольку родитель ребенка умер. Нынешняя налоговая система ставит семьи, потерявшие одного или двух родителей, при использовании налоговых льгот в более невыгодное положение в сравнении с другими семьями», - пишет Мадизе.

Также она отмечает, что если оба родителя живы и растят ребенка вместе, заработанные родителями и предназначенные для содержания ребенка деньги не уменьшают размер предназначенного за ребенка дополнительного не облагаемого налогом дохода. Более того, если родители расходятся и один из родителей платит на содержание ребенка алименты, не ограничивает это право на вычет не облагаемого налогом дохода за ребенка, поскольку алименты — не являются облагаемым налогом доходом ребенка.

«Нет основания считать, что семьи, где оба родителя живы, нуждаются в большей поддержке от государства в плане налоговых льгот, чем семьи с детьми, которые потеряли родителя. Различное отношение не может быть оправдано аргументом, что налоговая и пенсионная системы просто так устроены», - подчеркивает Мадизе.