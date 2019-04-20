Картина дня: налоговое изменение, встреча Путина и Кальюлайд глазами журналистов и высокая пожароопасность

Налоговое изменение в Эстонии: почему одни получают больше льгот, чем другие?

К канцлеру юстиции обратился родитель двух детей, который обнаружил, что из-за налоговых изменений 2018 года он получил с декларацией о доходах значительно меньшую сумму, чем годом ранее, поскольку пенсия по потере кормильца теперь считается наравне с обычной пенсией налогооблагаемым доходом. По оценке канцлера юстиции, нынешняя налоговая система ставит потерявшие родителя семьи в невыгодное положение по сравнению с другими. Читайте далее...

Отличная новость! В Таллинне подешевело топливо

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Риге и Вильнюсе повысились, в Таллине - понизились, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...

Названа еще одна возможная причина возгорания в Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери мог начаться из-за компьютерного сбоя. Об этом заявил настоятель собора архипресвитер Патрик Шове. Читайте далее...

Крайне опасно: синоптики предупреждают жителей Эстонии

Как сообщает метеослужба Эстонии, в большей части страны крайне высокая пожароопасность. Читайте далее...

Опрос: самая популярная на выборах в Европарламент - Партия реформ

Отдать свои голоса на выборах в Европарламент представителям Партии реформ обещают 32% избирателей, что означает как минимум два мандата, при условии, что у Эстонии есть шесть мест в Европейском парламенте. Читайте далее...

В Гане преступники похитили почетного консула Эстонии

В четверг преступники похитили в столице Ганы Аккре почетного консула Эстонии Набиля Макрама Басбу, полиция освободил его, с мужчиной все в порядке. Читайте далее...

Полиция запретила Сынаялгам находиться в Айдуском ветропарке в течение четырех дней

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) обратился в четверг, 18 апреля, за помощью к полиции, поскольку застройщик Айдуского ветряного парка отказался приостановить строительство, ссылаясь на значительные финансовые потери. В пятницу, 19 апреля, полиция ввела запрет на въезд в ветропарк в течение четырех дней. Читайте далее...

Как все было: встреча Кальюлайд и Путина глазами эстонских журналистов

Журналистам, освещавшим встречу президента Керсти Кальюлайд и президента РФ Владимира Путина, пришлось немало побегать. Читайте далее...

Встреча Кальюлайд и Путина: глава Грузии позвонила со словами благодарности президенту Эстонии

Между президентами Эстонии и Грузии состоялся телефонный разговор. По сообщению пресс-службы президента Грузии, инициатором телефонного разговора стала Саломе Зурабишвили. Читайте далее...

Эстонию раскритиковали в обзоре стартапов

Авторы обзора Startup Ecosystem Rankings 2019 выражают сомнение в том, что визовые программы и программа э-резидентства Эстонии могут сделать страну хорошей средой для стартапов; согласно обзору, Эстония должна гарантировать, что она станет создающей стартапы страной, а не ограничится ролью страны для девелоперских центров предприятий из страны с более высоким рейтингом. Читайте далее...

Ангеле Меркель прочат высокий пост в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне. "Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", - сказал он в интервью медиа-группе Funke. Читайте далее...

Масштабный сбой на сайте: жители Эстонии не могут купить билеты на паромы

Вчера на сайте TS Laevad praamid.ee произошел технический сбой, из-за которого те, кто хотел купить билеты, не смогли зайти на страницу. Сегодня сайт доступен, однако в данный момент купить там билеты все еще нельзя. Читайте далее...

Трагическая автокатастрофа в Казахстане: 11 человек погибли, 32 пострадали

В Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) в субботу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Нурдильда Ораз. Читайте далее...

Погода переменчива: завтра до 15 градусов тепла, местами пройдут дожди

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам возможны кратковременные дожди и туманы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Читайте далее...

Работники Таллиннского зоопарка придумали имя родившемуся тюлененку