Эстонский бизнесмен смог выбраться из долгов в 11 миллионов евро

Postimees делал обзор предприятий, которые в один момент оказались в затруднительном положении, но вместо обмана кредиторов и прочих махинаций эти предприятия смогли взять себя в руки, оплатить счета и продолжить бизнес. Отметка осталась только в регистре задолженностей Creditinfo, куда можно занести те предприятия, которые не смогли в течение 45 дней оплатить счет. На данный момент в регистре почти 600 000 нарушений по платежам.

У Halinga OÜ возникли проблемы в 2014-2015 годах. В самое тяжелое время у предприятия за раз было 19 задолженностей по платежам и сумма долгов достигла 11 миллионов евро. «Конечно, нельзя сказать, что трудности возникли резко и причина была только одна», - говорит руководитель предприятия Рауль Пеэтсон. Амбиции были большие и хотели стать самой крупной и лучшей молочной фермой в регионе. «Безусловно, все не шло так, как мы планировали», - признал в последствии Пеэтсон.

Трудности возникали у Halinga и раньше, но на этот раз ситуация была иная: сумма долгов в несколько раз больше и простые решения больше не работали. Состояние компании стало настолько критическим, что первый назначенный советником по плану санации предприятия Вейкко Тоомере сказал, что компанию следует объявить банкротом. Но так не произошло и сейчас все задолженности Halinga погашены. «В первой попытке начать процесс реорганизации консультант по реорганизации оказался не самым надежным персонажем. В трудных ситуациях я доверял и выслушивал чужих советников вместо того, чтобы слушать своих», - сказал Пеэтсон.

Хотя имя Halinga больше не запятнано в регистре нарушений по платежам, по словам Пеэтсона, нельзя еще утверждать, что все проблемы позади, поскольку вторая часть процесса по санации еще проходит. «Что я могу уверено сказать, так это то, что мы работаем каждый день и каждый час для того, чтобы доказать, что мы можем преодолеть все трудности. В нас все еще живет план быть самыми масштабными и лучшими», - сказал он.