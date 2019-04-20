«Лучше быть за столом, чем в меню»: Вескимяги назвал решение Кальюлайд встретиться с Путиным смелым шагом

«Теперь начало положено и я надеюсь, что и будущее правительство будет как-нибудь общаться со своими [российскими] коллегами, несмотря на санкции», - сказал BNS Вескимяги.

Он напомнил, что члены правительства пять лет не посещали Россию, последним был глава МИД Урмас Паэт, приезжавший для заключения пограничного договора.

«Если взять, например, Латвию, то их министры ездят туда довольно часто. Например, министр транспорта, от которого во многом зависел бы и российский транзит через Эстонию, в прошлом году четыре раза встречался со своими коллегами в Москве», - сказал Вескимяги.

По его словам, важнее всего то, что теперь начало положено и, как он надеется, чиновники и политики следующей ступени тоже начнут ездить в Россию и постепенно восстановят отношения.

«Несмотря на то, что у нас происходит, Путин счел это крайне смелым шагом со стороны Кальюлайд и я точно так же ценю президента. Я бы даже хотел сказать, что несмотря на санкции наши политики не должны быть в первых рядах в том, что касается их ужесточения или продления», - сказал он.

«Больше всего меня раздражает то, что мы всегда набожнее папы римского! - сказал Вескимяги. - Если Европа раздумывает, то мы одними из первых говорим, что обязательно нужно ужесточить. Нам нужно быть сдержанными, тем самым мы бы поддерживали друг друга, позволили бы отдельным экономическим отраслям заниматься своими делами».

Хотя Эстония с Латвией и Литвой в том, что касается санкций, находится на одном поле игры, грузооборот железной дороги южных соседей более чем втрое превышает эстонский показатель.

«У них в год набирается около 50 млн тонн, у нас едва 13 млн. В деньгах 10 млн тонн — это 100 млн евро для экономики, когда разница трехкратная, легко подсчитать, что мы потеряли более 300 млн евро», - сказал Вескимяги.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным, главными темами встречи были отношения двух стран и международное положение в более широком плане.

«Правильнее говорить друг с другом, чем друг о друге, и это и есть причина, по которой состоялась сегодняшняя встреча»,- сказала президент Кальюлайд по итогам встречи, отметив, что важно говорить даже тогда, когда заранее известно, что по многим вопросам есть принципиальные расхождения.

«Но у двух соседей всегда есть и темы, где наши интересы совпадают и где мы можем что-то сделать для своих людей и предприятий»,- сказала она.