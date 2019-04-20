Сынаялг о запрете находиться в ветропарке: ветряк может упасть и разрушиться, ущерб составит миллионы евро

Департамент полиции и погранохраны вчера ввел до 22 апреля запрет на пребывание в Айдуском ветряном парке, строительством которого занимаются Олег и Андрес Сынаялги. Ранее Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) сделал Сынаялгам предписание остановить строительство.

Член правления Eleon AS Олег Сынаялг сказал, что когда Департамент полиции и погранохраны вчера вечером ввел запрет на нахождение в Айдуском ветряном парке, рабочий день уже подошел к концу и большинство людей уже ушли. По его словам, на тот момент в парке было всего два человека.

Ранее TTJA сделал предписание и пригрозил принудительным денежным взысканием, чтобы остановить строительство в Айдуском ветряном парке. Но Сынаялг сказал, что нынешние монтажные работы нельзя остановить, поскольку это будет сопровождаться громадными финансовыми затратами и создаст опасную ситуацию.

По словам Сынаялга, у первого установленного ветряка не затянуты лопасти, гондола и болты башни, а также не забетонировано место соединения бетонной и металлической башен. Общий вес ветряка почти 400 тонн. Для предотвращения колебания башни пропеллер ветряка блокируется до завершения монтажных работ. В то же время Сынаялг добавляет, что пропеллер не может быть заблокирован на более 48 часов, поскольку это может привести к необратимому ущербу.

Чтобы этого избежать пропеллеру позволяют свободно вращаться с учетом погодных условий. Только вчера вечером пропеллер освободили. «Поскольку из-за неожиданного запрета на пребывание невозможно больше заблокировать пропеллер, остается только надеется на счастливый случай и хорошую погоду», - сказал Сынаялг. Если поднимется сильный ветер, падение башни может привести к разрушению несущей конструкции.

«Последствия могут быть катастрофическими, что приведет к ущербу в более 7 миллионов евро», - добавил он. Ситуация с другими ветряка, по словам Сынаялга, также весьма критическая. В случае сильного ветра повреждения могут быть нанесены на сумму в десятки миллионов евро.

Он отметил, что в международной практике неизвестно об аналогичных случаях, когда в процесс установки ветряков вмешивались во время монтажа.

«Удивительно, что именно в такой чрезвычайной ситуации вызвали департамент, который должен обеспечивать безопасность, а не создавать опасные ситуации. Участвуя в качестве ведущего инженера Eleon в разработке процедур и правил по безопасности при установке ветряка, я считаю, что возникшая опасная ситуация настолько критична, что я советую работникам PPA держаться на расстоянии не менее 300–400 метров от ветряка только из соображений безопасности», - сказал он.

Сынаялг добавил, что дальнейшие шаги будут продуманы в ближайшие часы-дни.