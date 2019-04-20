Сынаялг о запрете находиться в ветропарке: ветряк может упасть и разрушиться, ущерб составит миллионы евро

Получивший вчера запрет на пребывание в Айдуском ветряном парке член правления Eleon AS Олег Сынаялг говорит, что в ветряном парке проходили монтажные работы, которым нельзя препятствовать. Если в ближайшие дни поднимется ветер, по его словам, конструкция ветряка разрушиться, что приведет к ущербу в десятки миллионов евро, пишет Postimees.
Департамент полиции и погранохраны вчера ввел до 22 апреля запрет на пребывание в Айдуском ветряном парке, строительством которого занимаются Олег и Андрес Сынаялги. Ранее Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) сделал Сынаялгам предписание остановить строительство.
Член правления Eleon AS Олег Сынаялг сказал, что когда Департамент полиции и погранохраны вчера вечером ввел запрет на нахождение в Айдуском ветряном парке, рабочий день уже подошел к концу и большинство людей уже ушли. По его словам, на тот момент в парке было всего два человека.
Ранее TTJA сделал предписание и пригрозил принудительным денежным взысканием, чтобы остановить строительство в Айдуском ветряном парке. Но Сынаялг сказал, что нынешние монтажные работы нельзя остановить, поскольку это будет сопровождаться громадными финансовыми затратами и создаст опасную ситуацию.
По словам Сынаялга, у первого установленного ветряка не затянуты лопасти, гондола и болты башни, а также не забетонировано место соединения бетонной и металлической башен. Общий вес ветряка почти 400 тонн. Для предотвращения колебания башни пропеллер ветряка блокируется до завершения монтажных работ. В то же время Сынаялг добавляет, что пропеллер не может быть заблокирован на более 48 часов, поскольку это может привести к необратимому ущербу.
Чтобы этого избежать пропеллеру позволяют свободно вращаться с учетом погодных условий. Только вчера вечером пропеллер освободили. «Поскольку из-за неожиданного запрета на пребывание невозможно больше заблокировать пропеллер, остается только надеется на счастливый случай и хорошую погоду», - сказал Сынаялг. Если поднимется сильный ветер, падение башни может привести к разрушению несущей конструкции.
«Последствия могут быть катастрофическими, что приведет к ущербу в более 7 миллионов евро», - добавил он. Ситуация с другими ветряка, по словам Сынаялга, также весьма критическая. В случае сильного ветра повреждения могут быть нанесены на сумму в десятки миллионов евро.
Он отметил, что в международной практике неизвестно об аналогичных случаях, когда в процесс установки ветряков вмешивались во время монтажа.
«Удивительно, что именно в такой чрезвычайной ситуации вызвали департамент, который должен обеспечивать безопасность, а не создавать опасные ситуации. Участвуя в качестве ведущего инженера Eleon в разработке процедур и правил по безопасности при установке ветряка, я считаю, что возникшая опасная ситуация настолько критична, что я советую работникам PPA держаться на расстоянии не менее 300–400 метров от ветряка только из соображений безопасности», - сказал он.
Сынаялг добавил, что дальнейшие шаги будут продуманы в ближайшие часы-дни.
Пресс-секретарь TTJA Анне-Май Хелемяэ сообщила, что несмотря на предписания и предупреждения о штрафе, строительство продолжалось до сих пор.