Галерея: над Таллинном будут летать боевые вертолеты Apache

Прибывшее в Эстонию подразделение является частью 663-й эскадрильи авиакорпуса сухопутных сил Соединенного Королевства, постоянной базой которой является Уоттишем, сообщил генштаб Сил обороны. Пилоты вертолетов Apache будут сотрудничать с дислоцированными в Эстонии командами вертолетов Wildcat и военнослужащими Эстонии и стран-союзников, а также примут участие в учениях Kevadtorm.

«Служба в Эстонии станет для нашей эскадрильи отличным шансом испытать себя и проверить нашу способность к сотрудничеству с нашими союзниками по НАТО и вертолетами Wildcat», - сказал глава 663-й эскадрильи майор Дейв Ламберт и добавил, что все подразделение подготовилось к службе и сотрудничеству в Эстонии.

В Эстонии главной задачей вертолетов будет поддерживать и укреплять дислоцированную в Тапа боевую группу союзников, которой командует Соединенное Королевство и ядро которой сейчас составляют военнослужащие из королевского гусарского полка. Они также будут тесно сотрудничать с эстонскими военнослужащими и примут участие в крупномасштабных учениях Kevadtorm. Как прибывший на прошлых выходных многофункциональный Wildcat, так и боевой вертолет Apache будут в ходе Kevadtorm обеспечивать огневую поддержку с воздуха наземным подразделениям.

Команды прибывших в Эстонию вертолетов вскоре после прибытия приступят к ознакомительным и тренировочным полетам в воздушном пространстве Эстонии, в том числе в районе Таллинна и временами в темное время суток. Эти полеты крайне необходимы пилотам, чтобы ознакомиться с воздушным пространством и ландшафтом Эстонии, и пилоты союзников сделают все возможное, чтобы минимально нарушать повседневную жизнь людей.