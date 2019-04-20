Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать Кокорина написала, что компания ее сына собиралась уходить. На видео показано, как они одевались и разговаривали между собой, пишет Lenta.ru. «Никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло», — заявила она.