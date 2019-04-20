Сб, 20.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

Зеленского захотели снять с выборов накануне голосования

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Зеленский.

ФОТО: GENYA SAVILOV / AFP

Шестой апелляционный административный суд в Киеве рассмотрит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины, сообщает «Интерфакс».

Иск подал наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Заявитель просит суд признать нарушения в подкупе избирателей и отменить решение Центризбиркома о регистрации кандидата Зеленского.

Иск рассмотрит 20 апреля в 21.00 коллегия из трех судей.

Второй тур президентских выборов пройдет завтра, 21 апреля. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, действующий президент Петр Порошенко — почти в два раза меньше.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ