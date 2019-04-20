В Швеции перевернулся автобус с туристами
В центральной Швеции вблизи города Эребру перевернулся автобус с норвежскими туристами. В автобусе находились около 29 человек, они ехали по дороге из Осло в Стокгольм, сообщает Aftonbladet.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек, они были госпитализированы. Остальные пассажиры находятся в шоковом состоянии, передает Korrespondent.
Полиция выясняет причины дорожно-транспортного происшествия. Движение по дороге перекрыто в обе стороны.