Сб, 20.04.2019
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В Швеции перевернулся автобус с туристами
Минимум восемь пострадавших

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ДТП в Швеции. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix/ AFP

В центральной Швеции вблизи города Эребру перевернулся автобус с норвежскими туристами. В автобусе находились около 29 человек, они ехали по дороге из Осло в Стокгольм, сообщает Aftonbladet.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек, они были госпитализированы. Остальные пассажиры находятся в шоковом состоянии, передает Korrespondent.

Полиция выясняет причины дорожно-транспортного происшествия. Движение по дороге перекрыто в обе стороны.

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