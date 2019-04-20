Коллеги и близкие Дмитрия Быкова поделились позитивными новостями о его здоровье

"Врачи сообщают о видимом улучшении, возможно, что в ближайшие два дня Дмитрий Быков будет выведен из медицинского сна. Однако требуется постоянное и пристальное наблюдение, а также интенсивная дезинтоксикация организма", - написал Венедиктов.

Жена Быкова Ирина Лукьянова ранее в субботу сообщила в своем Facebook о положительной динамике в состоянии писателя. По ее словам, он слышит и реагирует.

В связи с появляющейся ложной информацией о диагнозах Быкова Лукьянова напомнила журналистам о соблюдении врачебной тайны в соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", отметив, что пунктов "любопытство", "сенсация" и "желание подзаработать" там нет.

О положительных изменениях в состоянии здоровья Дмитрия Быкова рассказал председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который последние несколько дней проводит рядом с журналистом и его родными в московском НИИ имени Бурденко.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Муратов сообщил, что Быкова наблюдают суперпрофессионалы, а его палата напичкана современной аппаратурой, как МКС. Муратов отметил, что разговаривал с лечащим врачом и заведующим отделением.

"Состояние здоровья Быкова улучшается. Там виден прогресс. В состоянии здоровья Быкова наметились положительные перемены. С ним мама, сын. Их уже пропускают к нему. Все это делает взгляд на вещи куда более оптимистичным", - поделился глава редакционного совета "Новой".

Напомним, 16 апреля Быков почувствовал себя плохо в аэропорту Уфы, куда прибыл читать лекцию. Его госпитализировали в местную больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей министерства, по итогам которых было принято решение перевезти Быкова в Москву.