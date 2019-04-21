Инцидент в Таллинне: пока медики скорой помощи боролись за жизнь человека, водитель оставил им гневное послание

В Facebook распространяется пост о том, как бригаде скорой помощи, которая боролась за жизнь пациента, оставили на машине послание, написанное на эстонском языке с ошибками: «Õppi parkida» («Учись парковаться»).

Водитель этой машины скорой помощи Меэлис Мююрсепп написал, что припарковал автомобиль так, что все могли проехать и только у автора послания возникли какие-то проблемы.