Вс, 21.04.2019
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Инцидент в Таллинне: пока медики скорой помощи боролись за жизнь человека, водитель оставил им гневное послание

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Таллиннская скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Пока в пятницу утром в центре Таллинна бригада скорой помощи почти час реанимировала молодого отца семейства, неизвестный оставил между дворниками машины скорой помощи листок с призывом учиться парковаться.

В Facebook распространяется пост о том, как бригаде скорой помощи, которая боролась за жизнь пациента, оставили на машине послание, написанное на эстонском языке с ошибками: «Õppi parkida» («Учись парковаться»).

Водитель этой машины скорой помощи Меэлис Мююрсепп написал, что припарковал автомобиль так, что все могли проехать и только у автора послания возникли какие-то проблемы.

Один из комментаторов выразил надежду, что когда автору послания понадобится срочная помощь медиков, скорая помощь найдет место, где припарковаться.

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