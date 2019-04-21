Блог, фото и видео: на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, 207 погибших и 450 пострадавших
В результате серии взрывов, произошедших сегодня на Шри-Ланке, погибли 207 человек, более 400 получили ранения.
На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами нападения стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Атаки произошли в день празднования католиками Пасхи.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лийсы Тоотс, по имеющимся сейчас данным граждане Эстонии при взрывах в Шри-Ланке не пострадали, министерство продолжает следить за ситуацией.
«Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, которые находятся в Шри-Ланке в городах Кохчайкаде, Негомбо, Баттикалоа и Коломбо, связаться со своими близкими. Близким, которые не смогут связаться с находящимися там эстонцами, просят обратиться в министерство по телефону +372 53 01 9999 или электронной почте konsul@mfa.ee», - сообщила Тоотс.