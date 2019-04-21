Блог, фото и видео: на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, 207 погибших и 450 пострадавших

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами нападения стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Атаки произошли в день празднования католиками Пасхи.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лийсы Тоотс, по имеющимся сейчас данным граждане Эстонии при взрывах в Шри-Ланке не пострадали, министерство продолжает следить за ситуацией.