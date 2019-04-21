Фото: на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели взрывы, 160 погибших и 400 пострадавших

По меньшей мере, 160 человек погибли в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Еще более 400 человек получили ранения.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0 — Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.

По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов - три взрыва в отелях, и еще три - в церквях.

Как сообщалось ранее, объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.