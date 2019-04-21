Вс, 21.04.2019
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  • Фото: на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели взрывы, 160 погибших и 400 пострадавших

Фото: на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели взрывы, 160 погибших и 400 пострадавших
МИД обратился к гражданам Эстонии

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Взрывы прогремели в трех церквях и трех отелях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

По меньшей мере, 160 человек погибли в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Еще более 400 человек получили ранения.

По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов - три взрыва в отелях, и еще три - в церквях.

Как сообщалось ранее, объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лийсы Тоотс, по имеющимся сейчас данным граждане Эстонии при взрывах в Шри-Ланке не пострадали, министерство продолжает следить за ситуацией. «Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, которые находятся в Шри-Ланке в городах Кохчайкаде, Негомбо, Баттикалоа и Коломбо, связаться со своими близкими. Близким, которые не смогут связаться с находящимися там эстонцами, просят обратиться в министерство по телефону +372 53 01 9999 или электронной почте konsul@mfa.ee», - сообщила Тоотс.

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