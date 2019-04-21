Фото: на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели взрывы, 160 погибших и 400 пострадавших
Взрывы прогремели в трех церквях и трех отелях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
По меньшей мере, 160 человек погибли в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Еще более 400 человек получили ранения.
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов - три взрыва в отелях, и еще три - в церквях.
Как сообщалось ранее, объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лийсы Тоотс, по имеющимся сейчас данным граждане Эстонии при взрывах в Шри-Ланке не пострадали, министерство продолжает следить за ситуацией. «Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, которые находятся в Шри-Ланке в городах Кохчайкаде, Негомбо, Баттикалоа и Коломбо, связаться со своими близкими. Близким, которые не смогут связаться с находящимися там эстонцами, просят обратиться в министерство по телефону +372 53 01 9999 или электронной почте konsul@mfa.ee», - сообщила Тоотс.