В многоквартирном доме вспыхнул пожар: один человек погиб, семеро пострадали

В начавшемся с подвала пожаре погиб один человек, семеро пострадали. Видимо, пожар начался от возгорания мебели, которую складировали в подвале.

В 21.14 в Центр тревоги сообщили, что в городе Кунда подъезд четырехэтажного многоквартирного дома на улице Мяэ весь в дыму. На место были отправлены команды спасателей из Кунда, Раквере, Тапа и Кивиыли, спасатели-добровольцы Аасукальда и пять бригад скорой помощи.

Спасатели вошли в задымленный подъезд и нашли погибшую женщину. Найденный в подвале очаг возгорания ликвидировали в 21.36. Спасатели проверили квартиры, всего было спасено из задымленного здания семь человек, которых передали медикам.

Трем пострадавшим оказали помощь на месте, четверых доставили в больницу. Два человека получили сильные ожоги.

Местные жители писали в Facebook о взрыве газа, но Спасательный департамент опроверг эту версию.