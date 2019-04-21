Вс, 21.04.2019
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  • В многоквартирном доме вспыхнул пожар: один человек погиб, семеро пострадали

В многоквартирном доме вспыхнул пожар: один человек погиб, семеро пострадали
Фото с места событий

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В Кунда в многоквартирном доме на улице Мяэ в пожаре погиб человек. Всего три дня назад, 17 апреля, в Ляэне-Вирумаа был еще один трагический пожар, в результате которого в Лехтсе погиб человек, пишет Virumaa Teataja.

В начавшемся с подвала пожаре погиб один человек, семеро пострадали. Видимо, пожар начался от возгорания мебели, которую складировали в подвале.

В 21.14 в Центр тревоги сообщили, что в городе Кунда подъезд четырехэтажного многоквартирного дома на улице Мяэ весь в дыму. На место были отправлены команды спасателей из Кунда, Раквере, Тапа и Кивиыли, спасатели-добровольцы Аасукальда и пять бригад скорой помощи.

Спасатели вошли в задымленный подъезд и нашли погибшую женщину. Найденный в подвале очаг возгорания ликвидировали в 21.36. Спасатели проверили квартиры, всего было спасено из задымленного здания семь человек, которых передали медикам.

Трем пострадавшим оказали помощь на месте, четверых доставили в больницу. Два человека получили сильные ожоги.

Местные жители писали в Facebook о взрыве газа, но Спасательный департамент опроверг эту версию.

Причина возгорания будет выяснена в ходе расследования.

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