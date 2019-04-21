Последняя битва Зеленского и Порошенко: Украина сегодня выбирает президента

Повторное голосование на выборах 2019 было назначено Центральной избирательной комиссией на основании результатов первого тура: тогда ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%). Поэтому 7 апреля, после оглашения официальных результатов выборов 2019, ЦИК объявил о проведении повторного голосования - в третье воскресенье со дня голосования в первом туре (21 апреля), передает Korrespondent.

Во второй тур вышли два кандидата, набравшие максимальное количество голосов в первом туре - Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

ФОТО: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Сегодня к участию в выборах допускаются граждане Украины, достигшие совершеннолетнего возраста. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу, военный билет для военных).

Украинцы также имеют возможность голосовать не по месту регистрации, а в месте фактического пребывания. Однако для этого необходимо было предварительно (до 16 апреля) обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра.

После 20:00 21 апреля избирательные комиссии на участках начнут обработку бюллетеней. По мере подсчета голосов данные будут обновляться на сайте Центральной избирательной комиссии.