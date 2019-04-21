Вс, 21.04.2019
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Последняя битва Зеленского и Порошенко: Украина сегодня выбирает президента

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A voter walks past an information placard bearing portraits of the both candidates - President Petro Poroshenko and comedian Volodymyr Zelensky - at a polling station during the second round of Ukraine's presidential election in Kiev on April 21, 2019. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

ФОТО: SERGEI GAPON / AFP

В воскресенье, 21 апреля  начался второй тур выборов президента Украины. С 08:00 до 20:00 избиратели могут отдать свои голоса за одного из двух кандидатов на пост главы государства. 

Повторное голосование на выборах 2019 было назначено Центральной избирательной комиссией на основании результатов первого тура: тогда ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%). Поэтому 7 апреля, после оглашения официальных результатов выборов 2019, ЦИК объявил о проведении повторного голосования - в третье воскресенье со дня голосования в первом туре (21 апреля), передает Korrespondent.

Во второй тур вышли два кандидата, набравшие максимальное  количество голосов в первом туре - Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

ФОТО: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Сегодня к участию в выборах допускаются граждане Украины, достигшие совершеннолетнего возраста. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу, военный билет для военных).

Украинцы также имеют возможность голосовать не по месту регистрации, а в месте фактического пребывания. Однако для этого необходимо было предварительно (до 16 апреля) обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра.

После 20:00 21 апреля избирательные комиссии на участках начнут обработку бюллетеней. По мере подсчета голосов данные будут обновляться на сайте Центральной избирательной комиссии.

Официальное объявление ЦИК результатов выборов 2019 должно состояться до 1 мая 2019. Не позднее 3 июня 2019 года новоизбранный президент Украины вступит в свои полномочия.

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