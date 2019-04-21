Вс, 21.04.2019
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Умер священник Велло Сало

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Велло Сало.

ФОТО: Peeter Langovits

Как сообщает Эстонская католическая церковь, в возрасте 93 лет умер священник Велло Сало, передает Postimees.

На странице Facebook церкви говорится, что Велло Сало скончался сегодня ночью.

Сало родился 5 ноября 1925 года в волости Выйсику в Вильяндимаа. До 1945 года он носил имя Эндель Вахер.

В 1997 году он был награжден орденом Белой Звезды II степени, а в 2006 году - орденом Государственного герба II степени. В 2018 году о нем сняли документальный фильм «Велло Сало. Мистика повседневной жизни».

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