Умер священник Велло Сало

Сало родился 5 ноября 1925 года в волости Выйсику в Вильяндимаа. До 1945 года он носил имя Эндель Вахер.

В 1997 году он был награжден орденом Белой Звезды II степени, а в 2006 году - орденом Государственного герба II степени. В 2018 году о нем сняли документальный фильм «Велло Сало. Мистика повседневной жизни».