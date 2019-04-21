Как сообщает Эстонская католическая церковь, в возрасте 93 лет умер священник Велло Сало, передает Postimees.
На странице Facebook церкви говорится, что Велло Сало скончался сегодня ночью.
Сало родился 5 ноября 1925 года в волости Выйсику в Вильяндимаа. До 1945 года он носил имя Эндель Вахер.
В 1997 году он был награжден орденом Белой Звезды II степени, а в 2006 году - орденом Государственного герба II степени. В 2018 году о нем сняли документальный фильм «Велло Сало. Мистика повседневной жизни».