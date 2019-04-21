Сутки на дорогах Эстонии: 19 задержанных водителей, два пострадавших велосипедиста, пьяная женщина на проезжей части

По предварительным данным, у троих задержанных выявлены признаки употребление наркотика, у остальных алкоголя.

Вчера, 20 апреля, в 10.15 в Пярну возле дома на улице Тулика, 41 произошло ДТП: 51-летний водитель Opel Astra Caravan задним ходом выезжал со двора и наехал на 85-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлены в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.

В 13.25 в Харьюмаа на 19-м км дороги Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна 30-летний велосипед с неположенном месте пересекал дорогу и был сбит автомобилем Škoda Octavia, за рулем которого была 73-летняя женщина. Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15.01 в Харьюмаа на 12-м км дороги Кийя-Вяэна-Вити ДТП произошло, когда 50-летний велосипедист с право сторону обочины повернул налево перед приближающимся сзади автомобилем BMW, за рулем которого был 33-летний мужчина. Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В три часа ночи 21 апреля в Тарту возле дома на улице Юликооли, 6а 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения шла навстречу двигавшемуся по дороге автомобилю Saab, за рулем которого был 27-летний мужчина, и упала на проезжую часть. Пешеход была доставлена в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.