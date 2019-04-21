Производство яиц снизилось: обнаружение бактерии ударило по эстонскому предприятию

«Произвели на примерно 50 000 яиц меньше, чем обычно в этот день, несмотря на эффективность кладки яиц», - сказал руководитель предприятия Владимир Сапожнин. Но это может не привести к финансовому ущербу, поскольку Dava Foods — скандинавское предприятие и яйца могут быть доставлены из концерна в Эстонию. Сапожнин отметил, что они производят и продают яйца также пищевой промышленности и по другим каналам.

Финансовый ущерб предприятию нанесло обнаружение сальмонеллы. «Из-за сальмонеллы мы должны были провести чистку, но у нас есть страховка. Итоговый ущерб, нанесенный бактерией, будет известен осенью», - сказал Сапожнин.

На данный момент закрыта одна ферма Dava Foods и тесты показывают, что на остальных фермах сальмонеллы нет. «Делаем тесты каждую неделю и на других фермах бактерия не обнаружена», - заверил Сапожнин.

Работающая недалеко от Таллинна в Лоо Dava Foods для обычных посетителей магазина известна прежде всего торговой маркой Eggo. До начала 2016 года компания также продавала яйца под маркой Tallegg. 19 марта в ходе регулярной самопроверки проба на бактерию сальмонеллы оказалась положительной в одной из шести ферм. 4 апреля пришло и подтверждение Ветеринарно-пищевого департамента.

Сапожнин отметил, что бактерию нашли только у кур, а не в яйцах. «Также результаты дополнительной проверки яиц оказались отрицательными», - заверил он. Поскольку опасность все же была, они сняли с линии яйца с конкретной фермы. Они далее будут использоваться в изготовлении яичной смеси или в пищевой промышленности. «Это разрешено», - отметил он.