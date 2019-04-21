Лаури Хуссар предложил сделать в Эстонии второй день Пасхи госпраздником и выходным днем

«Эстония могла бы по примеру остальной Европы сделать второй день Пасхи выходным, - заявил Хуссар в пресс-релизе. - В большей части Европы завтра выходной — по той причине, что в этих странах и второй день Пасхи объявлен государственным праздником».

«Только в Эстонии, на Мальте и в Португалии это обычный рабочий день. В странах Центральной и Западной Европы есть еще ряд переходящих праздников церковного календаря, когда у людей выходной», - пояснил Хуссар, по словам которого до сих пор Эстония возражала против новых выходных дней.

«Последний день календаря, ставший красным, это 20 августа, - напомнил Хуссар. - В качестве аргумента против дополнительных выходных дней всегда утверждалось, что это плохо скажется на экономических показателях и конкурентоспособности предприятий».