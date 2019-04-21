Лаури Хуссар предложил сделать в Эстонии второй день Пасхи госпраздником и выходным днем

Первый номер в списке "Ээсти 200" на выбор Европейского парламента Лаури Хуссар считает, что, раз был унифицирован перевод стрелок, можно было бы так же поступить и с государственными праздниками.
«Эстония могла бы по примеру остальной Европы сделать второй день Пасхи выходным, - заявил Хуссар в пресс-релизе. - В большей части Европы завтра выходной — по той причине, что в этих странах и второй день Пасхи объявлен государственным праздником».
«Только в Эстонии, на Мальте и в Португалии это обычный рабочий день. В странах Центральной и Западной Европы есть еще ряд переходящих праздников церковного календаря, когда у людей выходной», - пояснил Хуссар, по словам которого до сих пор Эстония возражала против новых выходных дней.
«Последний день календаря, ставший красным, это 20 августа, - напомнил Хуссар. - В качестве аргумента против дополнительных выходных дней всегда утверждалось, что это плохо скажется на экономических показателях и конкурентоспособности предприятий».
«Пора сделать второй день Пасхи государственным праздником и выходным днем, - отметил Хуссар. - Большая часть работы из-за технологического развития быстро меняется, рабочий график также стал более гибким. Европейский парламент смог унифицировать перевод стрелок. Для Эстонии не должно стать проблемой унифицировать один выходной день. Кроме того, эстонские экономика и предприятия в любом случае тесно связаны с Европой и когда партнеры отдыхают, эффект от рабочего дня гораздо слабее. Четыре выходных в конце недели стали бы практически мини-отпуском и ощутимо позволили бы всем зарядить батарейки».