У избирательного участка внезапно умер украинец

В полицию Украины поступило 179 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, в Тернопольской области человек умер возле избирательного участка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Украины.
"В полицию поступило 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса", - сообщает МВД в Твиттере данные по состоянию на 11.00.
"К сожалению, есть факт внезапной смерти возле избирательного участка в Тернопольской области", - констатирует МВД.
По информации ведомства, умерший возле избирательного участка – мужчина 1944 года рождения.
В сообщении также указано, что в Харьковской области неизвестные повредили участок.