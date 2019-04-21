Вс, 21.04.2019
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У избирательного участка внезапно умер украинец

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Избирательный участок на выборах президента Украины. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

В полицию Украины поступило 179 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, в Тернопольской области человек умер возле избирательного участка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Украины.

"В полицию поступило 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса", - сообщает МВД в Твиттере данные по состоянию на 11.00.

"К сожалению, есть факт внезапной смерти возле избирательного участка в Тернопольской области", - констатирует МВД.

По информации ведомства, умерший возле избирательного участка – мужчина 1944 года рождения.

В сообщении также указано, что в Харьковской области неизвестные повредили участок.

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