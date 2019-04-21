Фото: автомобиль врезался в пассажирский поезд

Пресс-секретарь полиции Мария Гоньяк сказала, что вызов поступил в 13.11. "Возле остановки "Колу" в бок поезда Таллинн-Вильяди врезался автомобиль", - уточнила она.

Мария Гоньяк также сообщила, что в аварию попал автомобиль Peugeot, за рулем которого была женщина 1981 года рождения. Она была трезва и находилась в машине одна.