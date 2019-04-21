Вс, 21.04.2019
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Фото: автомобиль врезался в пассажирский поезд
Дополнено в 14:50!

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Сегодня, 21 апреля, в 13 часов поступила информация, что в Ярвамаа в деревне Энари столкнулись автомобиль и пассажирский поезд, передает Järva Teataja.

Пресс-секретарь полиции Мария Гоньяк сказала, что вызов поступил в 13.11. "Возле остановки "Колу" в бок поезда Таллинн-Вильяди врезался автомобиль", - уточнила она.

ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал.

Мария Гоньяк также сообщила, что в аварию попал автомобиль Peugeot, за рулем которого была женщина 1981 года рождения. Она была трезва и находилась в машине одна.

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