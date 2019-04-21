Отсрочка Брекзита чревата многомиллионными расходами для Европарламента

Отсрочка выхода Великобритании из состава Евросоюза (Брекзит) грозит Европарламенту существенными расходами. Если британские депутаты после майских выборов в Парламент ЕС останутся в его составе, им будет необходимо выплачивать зарплату. Это означает дополнительные затраты в 21 миллион евро, пишет немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 21 апреля. При этом годовые расходы на британских депутатов составят около 36 млн евро, приводит издание расчеты европарламентария Ингеборг Гресле, передает Deutsche Welle.