Вот это суммы! Участие в дубайской Всемирной выставке влетит в копеечку эстонским фирмам

По сообщению члена правления фонда EXPO Dubai Андреса Каска, предстоящая выставка будет посвящена темам бережного отношения, инновации и развитию технологии на службе у человечества. «Интерес к решениям нашей страны в сфере ИТ уже сейчас проявляют многие страны, которые примут участие в выставке. Это уникальный шанс поделиться с миром изобретениями и лучшими практиками наших ученых и предпринимателей», — сказал Каск.

Согласно договору об участии, который будет заключен в мае, Эстония сможет использовать построенный организаторами павильон, расположенный в непосредственной близости от центральной площадки Экспо-2020. Этот год станет годом подготовки к выставке, в течение которого представительство будет заниматься привлечением предприятий и подготовкой к конкурсу. Договор с победителем конкурса планируется заключить к концу этого года. В следующем году продолжится создание экспозиции, а 20 октября эстонский павильон откроет свои двери для посетителей.

Участие Эстонии во всемирной выставке будет стоить три миллиона евро, около 60 процентов этой суммы пойдут на аренду павильона и его работу в течение полугода, а 40 процентов планируется выделить на создание экспозиции и организацию участия. На две трети затраты на павильон покроет государство, а на одну треть их покроют за счет платы предприятий за участие.

Плата за участие составит от 5000 евро до 150 тысяч евро. За эту сумму предприятия смогут также использовать для деловых встреч бизнес-центр на втором этаже павильона. Точная стоимость участия в выставке определится на переговорах с предприятиями, которые начнутся в мае. Предприятия и организации могут до 1 июля сообщить о желании принять участие в выставке по адресу dubaisse@expo2020.ee.

Всемирная выставка проводится каждые пять лет. На Экспо-2015 в Милане Эстония выиграла бронзовую медаль. В Экспо-2020 в Дубае примет участие 190 стран, в том числе Северные страны и другие Балтийские страны, ориентировочное число посетителей составит 25 млн человек, две трети из них — из-за пределов ОАЭ.