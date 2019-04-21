Мария Бутина. ФОТО: Handout / Reuters / Scanpix

Россиянку Марию Бутину в США обвиняют в сговоре в интересах России. Она пыталась выстроить неофициальный канал коммуникации между странами в интересах российской стороны. Гособвинение считает, что она действовала по заданию властей России.

Однако из переписки Бутиной и подготовленных ей документов следует, что действовала она в основном по собственной инициативе. Российские власти ей заинтересовать не удалось - зато получилось привлечь внимание ФБР.

Уже девять месяцев россиянка Мария Бутина находится в тюрьме Александрии, штат Вирджиния. Гражданская активистка, сторонница легализации оружия приехала в США по студенческой визе в 2016 году - учиться в Американском университете в Вашингтоне.

Гособвинение, впрочем, считает, что Бутина занималась далеко не учебой. По версии обвинения, Бутина, вступив в "амбициозный" заговор с бывшим зампредом Центробанка Александром Торшиным, планировала наладить неофициальные каналы связи между Россией и влиятельными в американской политике людьми.

Бутина в 2012-2015 годах работала помощницей Торшина, когда он занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации. Чиновник также был почетным членом движения "Право на оружие", которое основала Бутина.

Торшин известен как активный сторонник легализации боевого короткоствольного оружия, он получил пожизненное членство в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Эта организация - один из доноров Республиканской партии, считается, что НСА способна существенно влиять на политику США. После ареста Бутиной в США Торшин перестал появляться на работе в Центробанке, а в ноябре 2018 года покинул пост.

Обвинение в пятницу попросило приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Приговор суд столичного округа Колумбия вынесет 26 апреля. Би-би-си изучила частично рассекреченные документы ФБР, которые прокуроры направили в суд в качестве приложения вместе с обвинительным заключением. Из них следует, что деятельность Бутиной в США была мало похожа на шпионаж - хотя гособвинители так не считают.

Что планировала Бутина?

Действовать россиянка начала как минимум с марта 2015 года - тогда она подготовила план под названием "Проект Дипломатия". Документ есть у Би-би-си.

План Бутиной - это небольшой текст на четырех страницах A4. В нем 10 тысяч знаков. Американские прокуроры частично отцензурировали его - однако в ряде случаев Би-би-си сумела по открытым источникам понять, о чем или о ком идет речь.

Документ начинается со слов: "С высокой долей вероятности Республиканская партия США получит полный контроль над страной по итогам президентских выборов". Дальше Бутина описала результаты промежуточных выборов 2014 года, по итогам которых республиканцы получили большинство и в сенате, и в палате представителей.

Спрогнозировала поражение Клинтон на выборах

Бутина в своем документе выражала уверенность, что следующим президентом США станет республиканец. Одной из причин было то, что она невысоко оценивала уровень поддержки кандидата-женщины в президентской гонке. Имя и партийная принадлежность политика в документе скрыты, но очевидно, что речь идет о Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от Демократической партии.

"Скандал с нарушением закона и использованием персональной электронной почты (Клинтон поймали на том, что, будучи госсекретарем, для рабочей переписки она использовала личный почтовый ящик - Би-би-си), пол кандидата - женщина никогда не выигрывала [президентские выборы] в США, - такие аргументы против победы Клинтон привела Бутина. - Маловероятно, что у людей появится эмоциональный импульс для избрания женщины, учитывая все ее другие отрицательные качества (ее возраст, репутация мужа и т.д.)".

В своем прогнозе россиянка не ошиблась. Выборы выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Связала падение американской экономики с санкциями

"Традиционно Республиканская партия ассоциируется с негативной и агрессивной внешней политикой, в особенности в отношении России, - пишет в своем "плане" Бутина. - Однако нынешнее время благоприятно для построения конструктивных отношений, если вести переговоры правильно".

Бутина считала, что в США растет безработица, темпы экономического роста падают, а люди разочарованы политикой американских властей. Одной из причин кризиса она назвала санкции против России и контрмеры Кремля. В пример Бутина привела разрыв соглашений 2011 года по геологоразведке и освоению шельфа в Черном и Каспийском морях между двумя компаниями из России и США. Названия также зацензурированы, но подобное соглашение заключали "Роснефть" и Exxonmobil. После введения санкций совместную работу на Черном море и Каспии компании свернули.

Хвалила себя

Далее Бутина описала собственные достижения. Она подчеркнула важность и влияние Национальной стрелковой ассоциации (НСА) в американской политике. Название организации зацензурировали прокуроры, но в плане Бутиной осталось ее описание - спонсирует республиканцев на выборах, в организацию платят взносы производители оружия.

Бутина рассказала, как налаживала связи с лидерами организации, которые приезжали в Россию по приглашению возглавляемого ею российского движения "Право на оружие". В 2013 году на II съезд организации в Москве в качестве почётных гостей и экспертов приезжал Дэвид Кин - экс-президент и действующий член правления НСА. На мероприятии в составе американской делегации побывал и Пол Эриксон - в будущем сожитель Бутиной.

"Республиканец, владелец гражданского оружия. Свой первый выстрел сделал в возрасте восьми лет. В его коллекции более 15 различных видов оружия, в том числе модификаций автомата Калашникова", - писала про него Бутина в своем "Живом журнале". Она также отмечала, что Эриксон был политтехнологом на шести президентских кампаниях и работал в Белом Доме с президентом Рональдом Рейганом.

В дальнейшем, когда Бутина училась в магистратуре Американского университета в Вашингтоне, она жила с Эриксоном. Вместе они в феврале 2016 года открыли компанию Bridges LLC. Эриксон говорил журналистам, что компания основана, чтобы помочь Бутиной оплачивать обучение в университете, если это потребуется.

В своем плане Бутина подчеркивала, что все ее американские контакты появились благодаря Торшину (его связи с НСА Би-би-си подробно описывала здесь). "Других "неформальных" контактных лиц или экспертов по российско-американским отношениям в Республиканской партии нет", - резюмировала Бутина.

Знакомилась с кандидатами в президенты

Бутина отметила, что на всех недавних мероприятиях республиканцев, в которых она участвовала, ее представляли как "неофициального дипломатического представителя" от России, и что якобы она лично познакомилась со всеми кандидатами в президенты от Республиканской партии.

К марту 2015 года шаги, направленные на вступление в президентскую гонку в США, предприняли десять человек, в том числе и Дональд Трамп. Из тех же судебных документов следует, что с ним Бутина встретиться лично не смогла, хотя и задавала ему вопрос о будущем отношений России и США на публичном мероприятии.

Более того, формально в марте 2015 года, когда Бутина и писала свой план, официально о своем участии в выборах объявил только сенатор Тед Круз.

Хотела стать новым Познером

В своем "плане" россиянка подчеркнула, что в США очень невелико число российских экспертов и общественных организаций, которые могут передавать "неофициальную" позицию страны - ту, которую госорганы выражать не могут. По ее оценке, их около 50 - и ни у кого из них в республиканской партии связей нет.

Ее же республиканцы видят, возможно "вторым Познером", который, по мнению Бутиной, неофициально транслировал позицию Горбачева и Ельцина в США - в том числе, с помощью американского телевидения.

Сам Познер не считает, что транслировал чью-то позицию. "Честно говоря, это вызывает у меня смех, потому что все, что я делал, я делал абсолютно открыто, - сказал Би-би-си Владимир Познер. - Я использовал средства массовой информации, проводил телемосты с Филом Донахью, действительно у меня были неофициальные контакты среди рядовых людей".

Познер признался, что точно не знает, чем занималась Бутина, но думает, что она делала "что-то другое". "Я бы очень гордился, если бы правда смог создать канал связи между правительствами США и Советского Союза, а потом России, но я этим совершенно не занимался", - добавил он.

Журналист отметил, что некоторые считают его "суперразведчиком, двойным или даже тройным агентом", но он на это не обращает внимания. В то же время Познер говорит, что и к нему проявляло интерес ФБР. "В 1987 году я ездил по Штатам с лекциями по городам и весям, моя сопровождающая в нарушение приказа говорила мне, что в каждом городе ее встречал представитель ФБР и спрашивал о моем поведении, не виделся ли я с кем-то тайком, не пытался ли передать посылку или письмо, - рассказал он. - Подозрения в отношении меня были и, возможно, остались".

Равнялась на резидентов КГБ

Американцы сравнивают нынешние отношения США и России с периодом холодной войны, писала Бутина. Здесь она напомнила, что в период Карибского кризиса канал связи Москвы с Вашингтоном помог наладить глава советской резидентуры КГБ в Вашингтоне Александр Феклисов (псевдоним Фомин). Он вышел на связь со своим знакомым корреспондентом ABC News Джоном Скали и, зная о его связях с президентом Кеннеди, передал тому предложения советской стороны по урегулированию кризиса. В истории это событие получило название "Канал Скали - Фомин".

В конце своего плана Бутина попросила обеспечить ее финансовой поддержкой - выделить 125 тысяч долларов на посещение нужных мероприятий и организацию необходимых встреч.

Встретилась с послом России в США. И подарила ему монеты

Подводя итоги встречи Бутиной с тогдашним послом России Сергеем Кисляком, американские прокуроры сделали вывод, что она с дипломатом не поладила. В приложении к меморандуму сторона обвинения добавила заметки Бутиной, в которых она сама резюмирует беседу с Кисляком.

"Я подарила ему монеты. Был задан вопрос, настоящие ли они. Я рассказала о себе, что была помощницей [Торшина] в Совете Федерации, и что у меня своя компания в Москве, что я основательница организации ["Право на оружие], и что пишу диссертацию о международных отношениях", - отчитывалась Бутина.

По итогам встречи с послом Бутина сделала вывод, что в ближайшие год-два отношения между Россией и США должны улучшиться.

Выбрала фаворита президентской гонки - и ошиблась

В документах, которые вместе с меморандумом направили в суд прокуроры, есть и распечатки переписки Бутиной с Торшиным. Так, 13 июля 2015 года россиянка рассказывала чиновнику, что идет на мероприятие, на котором о своем выдвижении в президенты объявит некий республиканец (его имя зацензурировано). Судя по дате и описанию кандидата - дважды выигрывал губернаторские выборы, а также успешно отбился от попытки отозвать его с поста - речь о губернаторе Висконсина Скотте Уокере.

- Впечатлена. Его шансы очень высоки, - написала о кандидате Бутина.

- Надо подумать об этом. Выдвижение Уокера - это событие! Можешь коротко рассказать про мероприятие в имейле? - ответил ей Торшин.

Имейл Бутина отправила - и в нем написала, что коротко лично пообщалась с Уокером, у которого "хорошая память на лица". Она также рассказала, что ее представили одному из троих советников Уокера по международной политике. "Очень вероятно, что именно Уокер победит на праймериз и станет кандидатом... Высока вероятность избрания [Уокера] президентом США в 2016 году", - прогнозировала Бутина.

В итоге Уокер не дошел даже до праймериз - он вышел из гонки через два месяца.

Впрочем, кандидата Торшин и Бутина в тот день больше не обсуждали. Куда больше интереса у обоих вызвала тема поездки на охоту. Бутина рассказывала о неком знакомом в США, который собирается охотиться на Камчатке и готов отвезти ее и Торшина на Аляску.

Жаловалась на российских оппозиционеров в США

Среди документов, представленных прокурорами, есть и заметка Бутиной "о формировании неофициального канала связи России с США". Он поможет сформировать "доверительные отношения в деловой среде и развить возможности по привлечению инвестиций", заверяла Бутина.

Она отмечала, что ни организаций, ни людей, через которых можно было бы наладить такой канал, со стороны России в США нет, и жаловалась на оппозиционеров, "которые активно транслируют свою ненависть к России в [американской] прессе, рассказывая сказки о страшно несправедливом отношении к ним в России, пытках и насмешках, явно преувеличивая масштабы своего несчастья".

"В такой ситуации очень сложно ожидать позитивного фона для официальной дипломатии", - резюмировала Бутина. В то же время, писала она, в США есть ученые, бизнесмены и политики, которые "придерживаются позитивных взглядов" на перспективы российско-американских отношений. "Многие из них находятся на самых высоких ступенях иерархии в американском истеблишменте", - подчеркивала россиянка.

Бутина также предложила провести три мероприятия в Вашингтоне и Нью-Йорке 23-25 мая 2016 года, на которые предполагалось собрать пророссийских американских политиков, ученых и бизнесменов. С ними предполагалось обсудить, как установить неформальный канал связи на основе таких регулярных встреч в США и России.

Пол Эриксон отправлял россиянке список фамилий американцев, которых можно было бы пригласить на такие встречи, и отметил, что это "послужит хорошим стартом для ее разговора с Торшиным". У Бутиной, судя по документу, была и идея устроить ответные мероприятия для пророссийских американцев в Москве.

Что получилось у Бутиной?

Реализовать россиянке удалось не так много. В феврале 2016 года они с Торшиным побывали на Национальном молитвенном завтраке - это ежегодное мероприятие уже больше полувека посещают президенты США. В мае того же года они попали на съезд НСА в Штатах. В феврале 2017 - снова молитвенный завтрак, на нем Бутина рассчитывала свести Торшина с Трампом, но в итоге встреча не состоялась.

По информации Daily Beast, в последний момент зять президента и его старший советник Джаред Кушнер отменил встречу, проверив фамилии членов делегации и выяснив, что Торшина в Испании подозревали в связях с российской мафией и Таганской ОПГ. В начале апреля 2018 Бутину пригласили дать показания на закрытых слушаниях комитета сената по разведке. В конце апреля в квартире, где она жила с Полом Эриксоном, агенты ФБР провели обыск. 15 июля 2018 года Бутину арестовали.

Обвинение считает, что россиянка действовала под руководством и контролем Торшина, полностью осознавая, что он отчитывался перед остальным российским правительством. Они привели экспертное заключение бывшего помощника директора отдела контрразведки ФБР Роберта Андерсона. Тот чяитает, что действия Бутиной были частью российской разведывательной операции.

По его мнению, россиянка предоставляла российским властям ценную информацию, а неофициальный канал связи с США помог бы России расширить свое влияние. "По моему экспертному мнению, Бутина предоставила России информацию, которую квалифицированные сотрудники разведки могут использовать годами, что может нанести значительный ущерб Соединенным Штатам", - резюмировал эксперт.

При этом прокуроры признают, что Бутина не была шпионкой в традиционном смысле и не знают, получилось ли бы у нее вообще хоть что-то в результате реализации "амбициозного" заговора.