Эстонцы на Шри-Ланке: из отелей на улицу не выпускают, введен комендантский час

Находящийся в столице Шри-Ланки в Коломбо эстонец Андре сказал Postimees, что не слышал взрывов и узнал о произошедшем из «Би-Би-Си».

По его словам, ситуация в городе сейчас спокойная. «Все закрыто и из отелей на улицы не пускают», - добавил он.

Сегодня в Шри-Ланке находится и главный редактор Tartu Postimees Раннар Раба. Он сейчас в городе Канди, который находится в 150 километрах от Коломбо.

Раба сказал, что первая половина сегодняшнего дня, когда сообщили о первых взрывах, была довольно обычной и никто из местных не выказывал волнения.

«Наша компания перемещается со своим водителем, мы не получали никаких официальных сообщений, не считая двух отправленных Министерством иностранных дел СМС, которые были заслуживающим благодарности источником информации в ситуации, когда у нас нет доступа к интернету», - отметил Раба.

Он добавил, что водителю вкратце сообщили, что запрет на передвижение длится до шести утра. «Хотя запрет на передвижение касается и района Канди, на улицах все же заметно сравнительно оживленное передвижение, которое все-таки более редкое, чем обычно», - описал ситуацию Раба.

В центре около 14 часов по эстонскому времени были видны военные, патрулирующие город.

Магниты для туристов, например, храм Зуба Будды или ботанический сад, закрыты.