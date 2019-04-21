Галерея: в Пярнумаа случился пожар в котельной, крыша полностью сгорела
Сегодня после обеда в деревне Селья, волость Тори, загорелась котельная, передает Pärnu Postimees.
В 15.19 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Селья, волость Тори, рядом со школьной дорогой горит котельная. По словам пресс-секретаря Виктора Саареметса, котельная объединена с подстанцией. Здание горело открытым пламенем.
Вызов третьей категории сложности, поэтому на месте происшествия были полиция и скорая помощь.
Сначала котельную пришлось обесточить. Только после этого спасатели смогли начать тушить ее.
К 16.28 огонь взяли под контроль. В 17.48 спасатели подали знак, что огонь потушен. Также известно, что крыша котельной полностью сгорела.