Пн, 22.04.2019
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  • Галерея: в Пярнумаа случился пожар в котельной, крыша полностью сгорела

Галерея: в Пярнумаа случился пожар в котельной, крыша полностью сгорела
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Сегодня после обеда в деревне Селья, волость Тори, загорелась котельная, передает Pärnu Postimees.

В 15.19 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Селья, волость Тори, рядом со школьной дорогой горит котельная. По словам пресс-секретаря Виктора Саареметса, котельная объединена с подстанцией. Здание горело открытым пламенем.

Вызов третьей категории сложности, поэтому на месте происшествия были полиция и скорая помощь.

Сначала котельную пришлось обесточить. Только после этого спасатели смогли начать тушить ее.

К 16.28 огонь взяли под контроль. В 17.48 спасатели подали знак, что огонь потушен. Также известно, что крыша котельной полностью сгорела.

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