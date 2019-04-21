Эстонию вскоре посетит первое в этом сезоне круизное судно

В следующую субботу Таллинн посетит первое в этом сезоне круизное судно, которое в воскресенье стартовало из Варнемюнде вблизи Ростока.
После остановки в Риге идущее под панамским флагом MSC Poesia прибудет в Таллинн около 9 часов утра в субботу, 27 апреля, и доставит в столицу 2600 туристов. Около 16 часов 294-метровое судно возьмет курс на Санкт-Петербург. Круиз «Десять дней в Европе» завершится 3 мая в Копенгагене.
Стоившее 360 млн долларов Poesia 5 апреля 2008 года крестила итальянская актриса София Лорен. У Poesia 16 палуб, из которых 13 предназначены для пассажиров.
За начинающийся в конце апреля круизный сезон круизные суда посетят порты Tallinna Sadam 339 раз, столицу посетит около 600 000 круизных туристов. По сообщению Tallinna Sadam, в этом году круизный сезон будет похож на прошлогодний. Он начнется 27 апреля, а последнее круизное судно посетит Эстонию 19 октября.
Крупнейшим из круизных судов, которые в этом году посетят Таллинн, станет Norwegian Getaway, который посетит Таллинн 14 раз. Самым длинным судном станет 330-метровое Regal Princess, которое посетит Эстонию 13 раз. Самым вместительным станет MSC Merabiglia, которое вмещает 5000 пассажиров и посетит столицу 11 раз.
Самым малоразмерным судном станет 66-метровое Variety Voyager, вмещающее до 70 пассажиров.
Сааремаа за лето посетят семь круизных судов, которые в общей сложности доставят на остров до 4700 пассажиров. Самым крупным из них станет 219-метровое Vasco da Gama. На Сааремаа круизный сезон начнется 28 июня, а последнее судно посетит остров 12 сентября.
17 судов посетят порты Tallinna Sadam впервые. Часть из них сменили владельцев и имена, а часть — совершенно новые для этого региона суда.
Отдельные суда в этом сезоне будут оставаться в Таллинне на ночь.
11 июля в Таллинн одновременно прибудут шесть судов, которые доставят в столицу до 8000 туристов. Дней, когда Таллинн будет посещать по пять круизных судов, будет заметно больше, в отдельные дни число круизных туристов в Таллинне может достигать почти 10 000 человек.