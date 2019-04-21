Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

О том, что Быков снят с аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила его супруга Ирина Лукьянова.

"Переведен на самостоятельное дыхание", - написала она в"Фейсбуке". Накануне она сообщила, что Быкову перестали давать лекарства, обеспечивающие медикаментозный сон, и он начал "просыпаться потихоньку".

Председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов подтвердил агентству Интерфакс, что писателю стало лучше.

"Хорошие, прекрасные новости: пришёл в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит, - сообщил Муратов. - В сознание он начал приходить ещё вчера, но об этом просили молчать, а сейчас уже указывает, что надо кому делать".

В разговоре с РБК Муратов уточнил, что писатель может разговаривать.

16 апреля 51-летнему Быкову стало плохо на борту самолета, летевшего в Уфу, где он должен был выступить с лекцией о русских анекдотах. После посадки самолета в Уфе он был госпитализирован. Сообщалось, что писатель находится в стабильно тяжелом состоянии.

18 апреля консилиум врачей принял решение о перевозке Быкова в Москву. В тот же день он был доставлен в Москву на самолете, который оплатила "Новая газета".

Дмитрий Быков - поэт, писатель и публицист, лауреат восьми национальных литературных премий, а также школьный учитель. Выступает с лекциями по русской литеретуре, написал биографии Бориса Пастернака, Булата Окуджавы и Владимира Маяковского. Кроме того, он сочиняет сатирические стихи на политические темы, которые читает актер Михаил Ефремов - это проекты "Гражданин поэт" и "Господин хороший".