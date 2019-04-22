Хейти Хяэль: надеюсь, что в мае министр Рейнсалу не отправится в Москву со счетом за ущерб от оккупации

В студии побывали владелец компании Alexela Хейти Хяэль и собственник мебельного предприятия Standard Энн Вескимяги, представлявший интересы союза работодателей Эстонии и ЭЖД.

Фрагмент беседы:

– В народе бытует мнение, что все уже так плохо, что президенту пришлось ехать в Москву. Неужели это так?

Хейти Хяэль: – Добавочная стоимость экономики создается не за счет внутренней торговли, а благодаря экспорту и импорту с другими странами. Один из трех главных природных ресурсов Эстонии – наше географическое расположение. Начиная с 2007 года мы этой позицией вообще никак не пользуемся. Наоборот, вся политика выстраивается против этого.

Как предприниматель из сферы торговли, в том числе российскими энергоносителями, я могу только похвалить президента за решение ехать в Москву. Она великолепно справилась с этой миссией.

– Почему это так важно?

Хейти Хяэль: – Я бы сравнил это с ситуацией в любой обычной семье. Если между мужем и женой есть серьезные разногласия, то, молча и стоя спиной друг к другу, ничего не добиться. Решение всех сложных вопросов и в личной жизни, и в бизнесе приходит только через общение. А мы с Россией практически не общались последние 10-12 лет.

Если маленький сосед большой России будет все время норовить нагадить ему под забор, то большой сосед ответит тем же.

Энн Вескимяги: – Считаю, что транзит, который мы потеряли начиная с 2007 года, обернулся для Эстонии огромными убытками. Никто даже не подсчитал эти потери в деньгах. Сегодня Латвия пропускает 50 млн тонн транзита в год, Эстония - только 13 млн тонн. А каждые 10 млн тонн грузов для Эстонии – это 100 млн евро в деньгах.

В год мы теряем больше 300 млн евро, не считая акцизов, которые Эстония подарила Латвии. Этих денег не досчитался наш бюджет. Меня просто удивляет, что ни для одного министра до сих пор не прозвенел тревожный звонок из-за того, сколько денег потеряно.

– Почему многие крупные предприниматели поехали с президентом в Россию, а действующие политики предпочли остаться в стороне?

Хейти Хяэль: – Предприниматель смотрит на жизнь с той точки зрения, какие цифры в отчете прибыльности остаются у него в нижней строке. Для политика ничего подобного не существует. Предприниматель пашет и изобретает новые способы заработать, заплатив налоги в бюджет, а политики вообще без понятия, как эти деньги зарабатываются. Для них они всегда есть в госбюджете. Политик способен считать только голоса, которые принесут ему выборы. Для того, чтобы политики начали шевелиться, им должно стать реально плохо.