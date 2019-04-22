Пн, 22.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Студия Postimees: визит президента в Москву – расцвет надежды бизнеса?

Студия Postimees: визит президента в Москву – расцвет надежды бизнеса?
12:30

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Крупные предприниматели Эстонии расскажут в прямом эфире Rus.Postimees, зачем они ездили в Москву и что они там нашли?

В студию приглашены владелец компании Alexela Хейти Хяэль и собственник мебельного предприятия Standard Энн Вескимяги. Смотрите интервью в понедельник в 12.30!

  • Откуда пришла инициатива о визите президента в Москву?
  • Почему многие крупные предприниматели отправились вслед за президентом в Россию? 
  • Приведет ли этот визит к развитию отношений, учитывая перспективы создания новой коалиции? 
  • Найдутся ли в Эстонии еще политики, помимо президента, которые будут готовы к диалогу с Россией?
  • Что может измениться для бизнеса?
  • Как можно расценивать заявления главы литовского МИДа, призвавшего согласовывать с ними нашу внешнюю политику?
  • Могут ли Эстония и Россия опять забыть друг о друге на 10 лет?

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