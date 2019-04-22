Студия Postimees: визит президента в Москву – расцвет надежды бизнеса?
Крупные предприниматели Эстонии расскажут в прямом эфире Rus.Postimees, зачем они ездили в Москву и что они там нашли?
В студию приглашены владелец компании Alexela Хейти Хяэль и собственник мебельного предприятия Standard Энн Вескимяги. Смотрите интервью в понедельник в 12.30!
- Откуда пришла инициатива о визите президента в Москву?
- Почему многие крупные предприниматели отправились вслед за президентом в Россию?
- Приведет ли этот визит к развитию отношений, учитывая перспективы создания новой коалиции?
- Найдутся ли в Эстонии еще политики, помимо президента, которые будут готовы к диалогу с Россией?
- Что может измениться для бизнеса?
- Как можно расценивать заявления главы литовского МИДа, призвавшего согласовывать с ними нашу внешнюю политику?
- Могут ли Эстония и Россия опять забыть друг о друге на 10 лет?