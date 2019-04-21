Экзитпол: на выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский

По данным Национального экзитпола, во втором туре выборов президента Украины побеждает актер Владимир Зеленский. По состоянию на 18.00 он набрал 73,2 процента голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 25,3 процента избирателей, передает Deutsche Welle.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. В нем приняли участие 39 кандидатов. Более 50 процентов голосов не удалось набрать никому: за художественного руководителя студии "Квартал 95" Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей, Порошенко поддержали 15,95 процента. Третье место заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,4 процента).