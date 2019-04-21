«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение и установил антирекорд

Встреча прошла на стадионе «Эвертона» в Ливерпуле. «Юнайтед» пропустил уже на 13-й минуте встречи. Гол на свой счет записал бразильский форвард хозяев Ришарлисон Андраде. Спустя 15 минут «Эвертон» удвоил преимущество усилиями исландского хавбека Гильфи Сигурдссона. Во втором тайме в составе ливерпульского клуба по голу забили Люка Динь и Тео Уолкотт.

Уступив с разгромным счетом, манкунианцы довели количество пропущенных мячей до 48, что является клубным антирекордом. До этого наиболее неудачными с точки зрения обороны стали сезон-1999/2000 и сезон-2001/2002, когда «красные дьяволы» пропустили по 45 голов.