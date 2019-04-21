Вс, 21.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Молодежное движение EKRE открыло отделение в Пярну

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Руубен Каалеп.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

В субботу молодежное движение Консервативной народной партии (EKRE) «Синее пробуждение» открыло отделение в Пярну.

Перед участниками учредительного собрания выступил председатель движения и депутат Рийгикогу Руубен Каалеп, затем участники обсудили темы эстонской политики, истории и консервативного национализма.

Председателем пярнуского отделения движения стал Таймо-Стен Оясалу, в состав правления также вошли Ремо Райесмаа и Сигрид Рийк. Оясалу и Райесмаа учатся в основной школе Пайкузе, а Рийк — в Синдиской гимназии.

По словам Каалепа, до сих пор движение было сфокусировано преимущественно на Тарту и Таллинне, но он считает важным достичь молодежи по всей Эстонии. Оясалу добавил, что считает важным распространение среди молодежи консервативно-националистических взглядов.

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