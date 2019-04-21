Молодежное движение EKRE открыло отделение в Пярну

В субботу молодежное движение Консервативной народной партии (EKRE) «Синее пробуждение» открыло отделение в Пярну.
Перед участниками учредительного собрания выступил председатель движения и депутат Рийгикогу Руубен Каалеп, затем участники обсудили темы эстонской политики, истории и консервативного национализма.
Председателем пярнуского отделения движения стал Таймо-Стен Оясалу, в состав правления также вошли Ремо Райесмаа и Сигрид Рийк. Оясалу и Райесмаа учатся в основной школе Пайкузе, а Рийк — в Синдиской гимназии.
По словам Каалепа, до сих пор движение было сфокусировано преимущественно на Тарту и Таллинне, но он считает важным достичь молодежи по всей Эстонии. Оясалу добавил, что считает важным распространение среди молодежи консервативно-националистических взглядов.