Молодежное движение EKRE открыло отделение в Пярну

Перед участниками учредительного собрания выступил председатель движения и депутат Рийгикогу Руубен Каалеп, затем участники обсудили темы эстонской политики, истории и консервативного национализма.

Председателем пярнуского отделения движения стал Таймо-Стен Оясалу, в состав правления также вошли Ремо Райесмаа и Сигрид Рийк. Оясалу и Райесмаа учатся в основной школе Пайкузе, а Рийк — в Синдиской гимназии.