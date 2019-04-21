Петр Порошенко признал поражение на выборах

Порошенко заявил, что, несмотря на поражение на выборах, он остается в политике и пообещал, что его команда намерена и далее "противостоять планам Кремля и защищать страну". "Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу", - процитировал Петр Порошенко слова премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Ранее этот девиз с фотографией Черчилля проигравший выборы президент опубликовал в своем канале Telegram.