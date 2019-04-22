Саакашвили снова собрался на Украину

"У меня есть билет, - заявил он в прямом эфире телеканала "Наш. Макси-ТВ". - Я очень хочу быть в Киеве. Я очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины и как обычный болельщик Украины".

Победу Зеленского Саакашвили назвал электоральной революцией и историческим прорывом. "Люди голосовали не просто против Петра Порошенко, они голосовали против всех старых политиков. Они проголосовали против коррупционной системы, вранья и унижения", - заявил он.