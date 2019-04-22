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Пятикратная олимпийская чемпионка обручилась с партнершей по сборной

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Netherlands' Irene Wust reacts after the Women's Speed Skating 5000 m at the Adler Arena during the Sochi Winter Olympics on February 19, 2014. AFP PHOTO / JUNG YEON-JE

ФОТО: JUNG YEON-JE / AFP

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Летиции де Йонг, сообщает De Telegraaf.

«К счастью, она согласилась! У нас будет свадьба!» — заявила спортсменка. Вюст и де Йонг состоят в отношениях с 2017 года.

Вюст — одна из самых титулованных представителей своего вида спорта. В активе 33-летней голландки 11 олимпийских медалей. Она пять раз становилась чемпионкой Игр. Наиболее удачной для Вюст стала Олимпиада в Сочи. На Играх в 2014 году она завоевала два «золота» и три «серебра». Результат стал лучшим среди всех участников Олимпиады.

На счету 26-летней де Йонг победа в командном спринте на чемпионате мира-2019. Она также выигрывала серебряную медаль в этой дисциплине на чемпионате Европы.

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