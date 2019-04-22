Пн, 22.04.2019
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Лидеры ЕС и НАТО поздравили Зеленского

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Дональд Туск.

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Председатель Европейского Совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ночь на понедельник, 22 апреля, поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, не дожидаясь окончательных итогов голосования.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Дональд Туск в своем Twitter.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является важным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - заявил генсек НАТО.

В Twitter администрации президента Польши Анджея Дуды появилась запись на украинском языке: "Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу". В то же время в официальном профиле Зеленского в Facebook появилась фотография, на которой он разговаривает по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поздравившим его с победой. "Я искренне благодарю президента Французской Республики Эмманюэля Макрона за поздравления и поддержку!" - написал Зеленский на французском языке.

Проявление демократической зрелости

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, поздравив Владимира Зеленского в своем Twitter, призвал его "освободить страну от захватничества олигархов". "Я поздравляю украинский народ с проявлением демократической зрелости", - написал еврокомиссар. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц, поздравляя Зеленского, отметил, что Австрия является одним из крупнейших инвесторов в Украине и потому напрямую заинтересована в ее экономических успехах, пишет DW.com. "Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в деле борьбы с коррупцией", - отметил он в сообщении, которое передает австрийское агентство APA. Курц подчеркнул, что Вена поддерживает санкции Брюсселя в отношении Москвы и выступает за восстановление территориальной целостности Украины.

Реакции США и России на выборы на Украине

Посольство США в Киеве поздравило новоизбранного президента Владимира Зеленского и поблагодарило всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине. В диппредставительстве также отметили вклад действующего главы государства Петра Порошенко, его роль в укреплении "безопасности Украины, процветания и демократии".

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, при новом главе государства Украина может осуществить перезагрузку. Речь идет о необходимости консолидации народа на основе выработки общенациональной повестки, написала Захарова в Facebook. 

После обработки 76 процентов голосов Зеленский побеждает Петра Порошенко с отрывом почти в 50 процентов: у него 73 процента, у соперника - 24,6.

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