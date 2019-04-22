Лидеры ЕС и НАТО поздравили Зеленского

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Дональд Туск в своем Twitter.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) 21 апреля 2019 г.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является важным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - заявил генсек НАТО.

В Twitter администрации президента Польши Анджея Дуды появилась запись на украинском языке: "Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу". В то же время в официальном профиле Зеленского в Facebook появилась фотография, на которой он разговаривает по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поздравившим его с победой. "Я искренне благодарю президента Французской Республики Эмманюэля Макрона за поздравления и поддержку!" - написал Зеленский на французском языке.

Проявление демократической зрелости

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, поздравив Владимира Зеленского в своем Twitter, призвал его "освободить страну от захватничества олигархов". "Я поздравляю украинский народ с проявлением демократической зрелости", - написал еврокомиссар.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, поздравляя Зеленского, отметил, что Австрия является одним из крупнейших инвесторов в Украине и потому напрямую заинтересована в ее экономических успехах, пишет DW.com. "Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в деле борьбы с коррупцией", - отметил он в сообщении, которое передает австрийское агентство APA. Курц подчеркнул, что Вена поддерживает санкции Брюсселя в отношении Москвы и выступает за восстановление территориальной целостности Украины.

Реакции США и России на выборы на Украине

Посольство США в Киеве поздравило новоизбранного президента Владимира Зеленского и поблагодарило всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине. В диппредставительстве также отметили вклад действующего главы государства Петра Порошенко, его роль в укреплении "безопасности Украины, процветания и демократии".

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, при новом главе государства Украина может осуществить перезагрузку. Речь идет о необходимости консолидации народа на основе выработки общенациональной повестки, написала Захарова в Facebook.