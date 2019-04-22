"Пари Сен-Жермен" стал чемпионом Франции, Головин забил за "Монако"

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2018/19. Чемпионский матч против "Монако" парижане провели в майках, где вместо фамилий игроков было написано название Собора Парижской Богоматери.
«Лилль», идущий на втором месте, в матче 33-го тура лиги 1 не смог обыграть «Тулузу» (0:0) и потерял шансы догнать парижан по очкам.
Этот чемпионский титул стал для «ПСЖ» шестым за последние семь лет и восьмым в истории.
Столичный клуб обошел «Лион» (7 титулов) и догнал «Монако» и «Нант» (по 8). Теперь «ПСЖ» уступает только «Марселю» (9) и «Сент-Этьену» (10).
Свой матч парижане проводили уже в ранге чемпионов против "Монако". Матч для монегасков начался с травмы основного вратаря команды, хорвата Даниеля Субашича. Сменивший его Диего Бенальо простоял "сухим" всего две минуты: точный удар Килиана Мбаппе на 15-й минуте позволил ПСЖ открыть счет. Мбаппе забил еще дважды, отличившись в каждом и таймов, а гол престижа "Монако" провел российский полузащитник Александр Головин на 80-й минуте встрече установив окончательный счет 3:1 в пользу новоиспеченных чемпионов Франции.