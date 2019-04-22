"Пари Сен-Жермен" стал чемпионом Франции, Головин забил за "Монако"

«Лилль», идущий на втором месте, в матче 33-го тура лиги 1 не смог обыграть «Тулузу» (0:0) и потерял шансы догнать парижан по очкам.

Этот чемпионский титул стал для «ПСЖ» шестым за последние семь лет и восьмым в истории.

Столичный клуб обошел «Лион» (7 титулов) и догнал «Монако» и «Нант» (по 8). Теперь «ПСЖ» уступает только «Марселю» (9) и «Сент-Этьену» (10).