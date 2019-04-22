"Ливерпуль" снова оторвался от "Сити, Черышев получил травму

«Ливерпуль» после победы над "Кардиффом" 2:0 вернулся на первое место в чемпионате. Мерсисайдская команда на 2 очка опережает «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе. Команда тренера Юргена Клоппа установила рекорд клуба по количеству набранных очков в премьер-лиге – 88. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09. Тогда мерсисайдская команда набрала 86 очков.

Английская премьер-лига была учреждена в 1992 году, сейчас идет 27-й сезон. В 14 из 26 предыдущих сезонов «Ливерпулю» хватило бы 88 очков для чемпионства.

Взобравшийся на четвертую строку таблицы на прошлой неделе "Арсенал" дома неожиданно уступил "Кристал Пэлас" 2:3. Поражение "Арсенала" сыграло на руку "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которыей даже несмотря на разгром 0:4 от "Эвертона" сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов. "Челси" , если победит сегодня "Бернли", сможет пододвинуть "Арсенал" с заветной лигочемпионской строки.

В Испании "Реал" продолжает бороться за серебряные медали: подопечные Зинедина Зидана обыграли дома "Атлетик" 3:0. Отставание от идущего на втором месте "Атлетико" составляет четыре очка.

Матч "Бетис" - "Валенисия" (1:2) был омрачен травмой российского полузащитника Дениса Черышева. Россиянин покинул поле даже не доиграв первый тайм.