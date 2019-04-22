Пн, 22.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • В Эстонии во втором туре украинских президентских выборов Зеленский получил более 70 процентов голосов

В Эстонии во втором туре украинских президентских выборов Зеленский получил более 70 процентов голосов

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Владимир Зеленский.

ФОТО: Arina Lebedeva / Arina Lebedeva/TASS / Scanpix

Из 4600 граждан Украины в Эстонии, числящихся в списках лиц, имеющих право голосовать, 21 апреля, во втором туре голосования на выборах президента Украины, приняли участие 1138 человек, или около четверти избирателей.

Об этом BNS сообщили в ночь на понедельник в посольстве Украины в Таллинне.

31 марта в первом туре на выборах президента Украины в украинском посольстве в Таллинне проголосовали чуть больше избирателей - 1252 человека.

Тогда больше всего голосов собрал кандидат Юрий Бойко — 417. За лидировавшего в первом туре президентских выборов Владимира Зеленского проголосовали 378, а за действующего президента страны Петра Порошенко 230, сообщила BNS глава избирательной комиссии посольства Анна Королюк утром 1 апреля.

«Данные о голосовании украинских граждан в Эстонии во втором туре сначала должны переданы в Центральную избирательную комиссию в Киеве и утверждены там. Затем — скорее всего, во второй половине дня в понедельник, мы сможем озвучить их и в Таллинне», - отметили в посольстве BNS в ночь на понедельник 22 апреля.

По состоянию на 3:00 ночи 22 апреля кандидат Владимир Зеленский лидировал во втором туре выборов президента Украины с 73,01% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 50% электронных протоколов. Об этом в понедельник сообщил ЦИК Украины.

Действующий президент Украины Петр Порошенко получил во втором туре поддержку 24,65% избирателей.

По данным ЦИК, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Самую большую поддержку лидер президентской гонки получил в Одесской области, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской области.

В Киеве за Зеленского проголосовали во втором туре 60,35% избирателей.

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