В Эстонии во втором туре украинских президентских выборов Зеленский получил более 70 процентов голосов

Об этом BNS сообщили в ночь на понедельник в посольстве Украины в Таллинне.

31 марта в первом туре на выборах президента Украины в украинском посольстве в Таллинне проголосовали чуть больше избирателей - 1252 человека.

Тогда больше всего голосов собрал кандидат Юрий Бойко — 417. За лидировавшего в первом туре президентских выборов Владимира Зеленского проголосовали 378, а за действующего президента страны Петра Порошенко 230, сообщила BNS глава избирательной комиссии посольства Анна Королюк утром 1 апреля.

«Данные о голосовании украинских граждан в Эстонии во втором туре сначала должны переданы в Центральную избирательную комиссию в Киеве и утверждены там. Затем — скорее всего, во второй половине дня в понедельник, мы сможем озвучить их и в Таллинне», - отметили в посольстве BNS в ночь на понедельник 22 апреля.

По состоянию на 3:00 ночи 22 апреля кандидат Владимир Зеленский лидировал во втором туре выборов президента Украины с 73,01% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 50% электронных протоколов. Об этом в понедельник сообщил ЦИК Украины.

Действующий президент Украины Петр Порошенко получил во втором туре поддержку 24,65% избирателей.

По данным ЦИК, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Самую большую поддержку лидер президентской гонки получил в Одесской области, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской области.