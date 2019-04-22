Британский боец UFC разгромил отель и угнал машину

Cпортсмен в компании друзей ломал мебель в отеле, а также снимал огнетушители и использовал в коридоре.

Помимо этого, 26-летний Тилл подозревается в угоне такси. Спортсмен хотел приехать в другой отель, но был задержан местной полицией. На данный момент Тилл и еще четыре подданных Великобритании доставлены в отделение.