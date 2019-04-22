Пн, 22.04.2019
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Британский боец UFC разгромил отель и угнал машину

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March 16, 2019 - London, United Kingdom - Jorge Masvidal knocks out home favourite Darren Till in the second round at UFC Fight Night 147 at the London O2 Arena, Greenwich on Saturday 16th March 2019. (Credit Image: © Mi News/NurPhoto via ZUMA Press)

ФОТО: Mi News / ZUMAPRESS.com

Британского бойца UFC Даррена Тилла задержали сотрудники правоохранительных органов на острове Тенерифе, сообщает "Р-Спорт".

Cпортсмен в компании друзей ломал мебель в отеле, а также снимал огнетушители и использовал в коридоре.

Помимо этого, 26-летний Тилл подозревается в угоне такси. Спортсмен хотел приехать в другой отель, но был задержан местной полицией. На данный момент Тилл и еще четыре подданных Великобритании доставлены в отделение.

На профессиональном ринге Даррен Тилл провел 20 боев и одержал 17 побед. Его последний бой состоялся 16 марта и закончился поражением от американца Хорхе Масвидаля.

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