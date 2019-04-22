СМИ: ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями

По данным ЦРУ, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, утверждает газета.

Полученную информацию американцы передали своим партнерам по разведывательному альянсу Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США, сообщила газета.

Huawei ранее неоднократно заявляла, что является компанией, независимой от властей Китая. В то же время, критики компании предупреждали, что законы Китая обязывают компании сотрудничать со своими спецслужбами.

В ответ на сообщение The Times компания Huawei заявила, что власти Китая никогда не просили ее собирать информацию, а если такой запрос поступит, то компания "даст категорический отказ".

Власти Великобритании в настоящее время рассматривают возможность использовать оборудование Huawei для работы 5G-сетей мобильной связи.

Ожидается, что появление в Великобритании сетей 5G будет обсуждаться на следующей неделе в ходе национального совета безопасности с участием премьер-министра Терезы Мэй, министров и чиновников, ответственных за безопасность Великобритании.