Спасательный департамент начинает сбор просроченной пиротехники

«Любую пиротехнику, как и взрывчатое вещество, необходимо использовать в определенных условиях и соблюдая все правила безопасности. Если пиротехника повреждена или прошел ее срок годности, она становится непредсказуема и опасна для человека», - сказал руководитель северного центра разминирования Спасательного департамента Райдо Таалман.

Использование сигнальных ракет в качестве фейерверка запрещено, а последствия от такого использования видели все, когда в новогоднюю ночь из-за сигнальной ракеты загорелись парники Nurmiko, разрушив семейный бизнес, строившийся годами.

Температура сигнальных ракет и фейерверка достигает 2000 градусов. Однако их отличие заключается в том, что фейерверк горит до трех секунд, а сигнальные ракеты 15-45 секунд. Оболочка сигнальной ракеты из металла. После того, как его накалит 2000-градусное пламя, и, упав на землю, оно все еще очень горячее и может легко поджечь открытую местность или лес.

Красные сигнальные ракеты и другую пиротехнику, используемую в спасательном арсенале кораблей, запрещено использовать на море и суши при отсутствии опасности!

Собранные сигнальные ракеты будут безопасно уничтожены.

В Харьюмаа и Пярну сбор ракет будет происходить в следующих местах:

27 апреля

Порт яхт-клуба «Калев» в Пирита 09:00-12:00; 14:00-16:00

Порт Леппнеэме 09:00-12:00

Ванасадам 12:30-13:30

Порт Лохусалу 15:00-16:00

Порт яхт-клуба «Пярну» 09:00-13:00

1 мая

Порт яхт-клуба «Калев» в Пирита 09:00-13:00

4 мая