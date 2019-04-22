Медведев прокомментировал итоги президентских выборов на Украине

По его словам, перед новым главой государства будет стоять задача консолидации страны, решения множества социальных проблем ее жителей и налаживания экономического взаимодействия.

Медведев считает, что у будущего украинского президента есть шансы на улучшение взаимоотношений с Москвой, которые должны быть выше политической конъюнктуры, пишет lenta.ru. «Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — говорится в записи.

Премьер подчеркнул, что руководитель страны, вероятно, будет придерживаться той же риторики, которую использовал в ходе предвыборной кампании. «Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — добавил он, заметив, что желает новому президенту здравомыслия.