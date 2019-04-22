Бензема — автор уникального достижения, не покорявшегося игрокам «Реала» 117 лет

В последних восьми матчах французу всякий раз удавалось забить минимум один гол. Бензема отличился в игре с «Уэской» (3:2), «Валенсией» (1:2), «Эйбаром» (2:1), «Леганесом» (1:1) и «Атлетиком» из Бильбао (3:0).

При этом на счёт форварда пришлись последние восемь голов «сливочных». Pанее ни одному футболисту за всю 117-летнюю историю «Королевского клуба» не покорялось данное достижение.