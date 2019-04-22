Специалист, приглашенный для спасения Tere от банкротства, покидает высокий пост

«Меня пригласили управлять предприятиями с просьбой помочь спасти молочную промышленность Tere и создать условия для объединения Tere и Farmi. Это была очень амбициозная миссия, которую некоторые считали невозможной. Не могу сказать, что решение проблем по ходу дела всегда было легким, но, по крайней мере, выполнены те первоначальные цели, которые были поставлены», - рассказала Кываск.

По ее словам, один этап в управлении предприятием завершен, поскольку им удалось восстановить доверительные рабочие отношения с фермерами, расквитаться с большей частью старых долгов, увеличить оборот и прибыльность на домашнем рынке, а также увеличить долю экспорта.

«В числе прочего мы вновь открыли для предприятия японский рынок и вышли на совершенно новый вьетнамский рынок. Мы дали бренду Tere новое дыхание и упрочили позицию бренда Farmi», - добавила Кываск.

Поэтому, как подчеркнула Кываск, пришло время для новых вызовов: «Я надеюсь, что предприятия используют условия попутного ветра, и мы будем видеть на прилавках магазинов как классические, так и инновационные решения».