Эксперты назвали пароли, которые чаще всего взламывают

Британский Национальный центр кибербезопасности опубликовал результаты исследования с паролями, которые чаще всего поддаются взлому в сети.
Возглавляет список пароль 123456, он использовался в 23,2 млн учетных записей жертв взлома по всему миру. Затем идет 123456789 с 7.7 млн, qwerty с 3,8 млн, password с 3,6 млн и замыкает пятерку лидеров пароль 1111111, установленный у 3,1 млн жертв, пишет ixbt.com.
Полный тop-20 по самым часто используемым у жертв взлома паролям выглядит так:
- 123456 — 23,2 млн;
- 123456789 — 7,7 млн;
- qwerty — 3,8 млн;
- password — 3,6 млн;
- 11111111 — 3,1 млн;
- 12345678 — 2,9 млн;
- abc123 — 2,8 млн;
- 1234567 — 2,5 млн;
- password1 — 2,4 млн;
- 12345 — 2,3 млн;
- 1234567890 — 2,2 млн;
- 123123 — 2,2 млн;
- 000000 — 1,9 млн;
- iloveyou — 1,6 млн;
- 1234 — 1,3 млн;
- 1q2w3e4r5t — 1,2 млн;
- Qwertyuiop — 1,1 млн;
- 123 — 1,02 млн;
- Monkey — 980 тысяч;
- Dragon — 968 тысяч.
Как можно легко догадаться, такие пароли лучше не использовать, а если они уже используются — побыстрее сменить. Специалисты Национального центра кибербезопасности рекомендуют использовать три случайных слова в качестве пароля. Также традиционно пользуются уважением сложные пароли, сочетающие комбинации с буквами разных регистров, цифрами и символами. Кроме того, повысить безопасность можно с помощью двухфакторной аутентификации.