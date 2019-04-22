Эксперты назвали пароли, которые чаще всего взламывают

Возглавляет список пароль 123456, он использовался в 23,2 млн учетных записей жертв взлома по всему миру. Затем идет 123456789 с 7.7 млн, qwerty с 3,8 млн, password с 3,6 млн и замыкает пятерку лидеров пароль 1111111, установленный у 3,1 млн жертв, пишет ixbt.com .

Как можно легко догадаться, такие пароли лучше не использовать, а если они уже используются — побыстрее сменить. Специалисты Национального центра кибербезопасности рекомендуют использовать три случайных слова в качестве пароля. Также традиционно пользуются уважением сложные пароли, сочетающие комбинации с буквами разных регистров, цифрами и символами. Кроме того, повысить безопасность можно с помощью двухфакторной аутентификации.