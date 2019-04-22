Майлис Репс: в этом году экзамен по эстонскому языку - особенный

Дорогие экзаменующиеся!

Мне очень приятно приветствовать вас сегодня, в первый день государственных экзаменов в этом учебном году. Вы вот-вот приступите к написанию своего первого экзамена, для вас это новый и интересный опыт.

Во время экзаменов вам, несомненно, не раз потребуется постараться и хорошенько сосредоточиться, это время является периодом напряженного ожидания и для ваших близких - для всех тех, у кого в семье есть двенадцатиклассники. Я думаю, что вы и сами замечали, что в период выпускных экзаменов у многих, в особенности у родителей, в глазах нет-нет да мелькнет радость узнавания. Им знаком ваш опыт, ваши эмоции – их когда-то испытывало и старшее поколение – и, глядя на вас, они вспоминают свои школьные годы, своих одноклассников и учителей. Все мы верим в то, что будущее – за образованными, достойными и предприимчивыми людьми.

Пожалуй, некоторые из вас с нетерпением ждут, когда выученное за школьные годы получит подтверждение в виде аттестата, и можно будет уже двигаться дальше. Несомненно, найдутся и те, кто бы очень хотел, чтобы у него было бы еще хоть немного времени, хотя бы еще один денек, чтобы что-то подучить или повторить.

В этом году экзамен по эстонскому языку - особенный. В 2019 году мы отмечаем год эстонского языка. Сто лет назад эстонский язык был впервые назван в официальном документе государственным языком. Сегодня эстонский язык входит в число самых развитых языков, у нас есть эстоноязычная культура, средства массовой информации, наука; на эстонском образовании можно получить образование на всех уровнях, вплоть до докторской степени.

Для вас настало время подвести итоги изученному за много лет – недаром по итогам государственных экзаменов вам вручат так называемые аттестаты зрелости. Скоро вы узнаете, насколько готовы к тому, чтобы сделать следующие шаги на вашем образовательном пути. Вам придется решать самим, и самим же отвечать за принятые решения. Надеюсь, что перед вами распахнутся двери в мир, полный замечательных возможностей. Надеюсь, что вы будете очень стараться и в дальнейшем с удовольствием учиться, открывать новое, задавать вопросы и искать на них ответы.

Дорогие ребята, ваши знания, энергичность и предприимчивость очень важны для нашей страны.