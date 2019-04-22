Политическая наивность Зеленского может стать проблемой
Британские газеты в понедельник пишут об итогах президентских выборов на Украине.
Times считает, что, несмотря на попытки оппонентов изобразить Владимира Зеленского пророссийским политиком, Украина продолжит сближаться с Западом, стремясь к прочным связям с США, Великобританией и другими европейскими государствами.
Газета отмечает, что никаких доказательств каких-либо связей будущего президента с Москвой представлено не было.
Times пишет, что редкий украинский политик может избежать обвинений в связях с влиятельными олигархами. Зеленский не стал исключением, но, похоже, его сторонники готовы закрыть глаза на присутствие Игоря Коломойского на заднем плане.