В Operail грядут сокращения

«Это наше стратегическое управленческое решение, поскольку мы видим, что важно направить еще больше рабочей силы на более доходные направления бизнеса, одним из которых, безусловно, является строительство локомотивов», - заявил председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

«В результате этой реорганизации мы прекращаем оказывать услугу по ремонту вагонов в Тапаском депо, сокращаем 21 и направляем на дополнительное обучение и переобучение 37 работников», – добавил он.

На переобучение пойдут главным образом сварщики, наладчики автоматического оборудования (автоматик) и слесари вагонов, чтобы обеспечить необходимый ресурс на бизнес-направлении по строительству локомотивов. «Мы тесно сотрудничаем с Кассой страхования от безработицы, чтобы найти нашим людям новые рабочие места как можно скорее и безболезненно, – сказал Тоомсалу. - В последние годы мы расширяли свою деятельность и создавали новые рабочие места. В течение 2018 года наше предприятие выросло на 49 работников – год начали с 645 работниками, а в декабре нас было уже 694».

Председатель совета Operail Кулдар Лейс подтвердил, что у принятого решения экономические причины. «Оказание услуги по ремонту вагонов коммерческим подразделением по ремонтным работам Тапаского депо Operail перестало быть прибыльным для предприятия в последние годы, поскольку многое зависит от рыночной ситуации в ближних государствах. При ремонте вагонов мы не можем конкурировать с депо, где рабочая сила, материалы и запчасти дешевле», – пояснил Лейс. «Этим шагом Operail подтверждает общее новое направление эстонского государства на то, чтобы делать все более умную и создающую больше дополнительной ценности работу, и меньше концентрироваться на работе, осуществляемой в порядке субподряда», – добавил он.